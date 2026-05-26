Una lettera firmata dal sindaco viene inviata ai residenti di età pari o superiore ai 75 anni a Sondrio. La comunicazione, destinata ai cittadini più anziani, non è una truffa, ma un'iniziativa ufficiale. La proposta si chiama “Invecchiare in salute: ‘Il futuro accanto’” ed è rivolta a questa fascia di età. La lettera viene recapitata in questi giorni e mira a coinvolgere gli over75 in programmi dedicati alla salute e al benessere.

Sondrio – La lettera è firmata dal sindaco Marco Scaramellini. Proprio in questi giorni viene recapitata ai sondriesi di età uguale o superiore ai 75 anni e no, stavolta non è il caso di manifestare diffidenza perché non si tratta di una truffa, anzi. Il riferimento è a “Il futuro accanto”, progetto nato dalla collaborazione tra i 58 Comuni degli ambiti di Sondrio, Tirano e Morbegno, con la Provincia e diverse realtà attive nell’assistenza delle persone anziane con l’obiettivo di favorire un invecchiamento in salute, migliorare il benessere e la qualità della vita dei cittadini, ascoltare i loro bisogni e agevolare il contatto con i servizi presenti sul territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Invecchiare in salute: “Il futuro accanto” pensa agli Over75

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Multi SubThey Called Him a Fake Immortal. Then He Healed a Dying Fan.

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