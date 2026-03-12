Uno studio recente rivela che avere persone negative vicino può accelerare l'invecchiamento, aggiungendo circa nove mesi di vita rispetto a chi si relaziona con scocciatori. I ricercatori hanno analizzato come i legami sociali stressanti possano influire sulla salute, evidenziando il ruolo di questi rapporti nel processo di invecchiamento. Tra i fattori di rischio emergono infiammazione e sviluppo di patologie correlate allo stress sociale.

Donne, fumatori e soggetti fragili i più colpiti L'indagine è stata eseguita su un campione di popolazione dell'Indiana di cui sono stati analizzati le reti sociali abbinate agli orologi biologici dell'invecchiamento basati sulla metilazione del DNA ricavata tramite saliva. L'esame ha quindi dimostrato come i legami sociali negativi siano associati a un invecchiamento biologico accelerato e a un'ampia gamma di esiti per la salute, tra cui infiammazione e multimorbilità. Le relazioni negative non sono rare all'interno di relazioni strette, poiché quasi il 30% degli individui ha riferito di avere almeno un soggetto stressante nella propria rete, anche periferica. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Longevità, avere accanto persone negative fa invecchiare più in fretta: 9 mesi in più per ogni «scocciatore» con cui ci si relaziona. I dati di un nuovo studio

