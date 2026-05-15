Invecchiare in sicurezza | i Carabinieri spiegano agli anziani come proteggersi dalle truffe

Martedì si è svolto un incontro presso l’ostello “Guicciradi” di Piateda, inserito nel progetto “Invecchiare in sicurezza”. L’evento ha visto la partecipazione dei Carabinieri, rappresentati dal comandante della Compagnia di Sondrio e dal comandante della Stazione di Ponte in Valtellina. Durante l’incontro, sono state illustrate agli anziani alcune strategie per difendersi dalle truffe più frequenti e sono stati forniti consigli pratici per riconoscere situazioni potenzialmente pericolose.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui