Invecchiare in sicurezza | i Carabinieri spiegano agli anziani come proteggersi dalle truffe
Martedì si è svolto un incontro presso l’ostello “Guicciradi” di Piateda, inserito nel progetto “Invecchiare in sicurezza”. L’evento ha visto la partecipazione dei Carabinieri, rappresentati dal comandante della Compagnia di Sondrio e dal comandante della Stazione di Ponte in Valtellina. Durante l’incontro, sono state illustrate agli anziani alcune strategie per difendersi dalle truffe più frequenti e sono stati forniti consigli pratici per riconoscere situazioni potenzialmente pericolose.
Nella giornata di martedì si è tenuto un incontro presso l’ostello “Guicciradi” di Piateda nell’ambito del progetto “invecchiare in sicurezza”, che ha visto riuniti l’Arma dei Carabinieri, rappresentata dal Comandante della Compagnia di Sondrio e dal Comandante della Stazione di Ponte in. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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