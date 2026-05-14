A Borgo San Lorenzo, residenti segnalano un aumento di blatte che infestano cantine, cavedi, scale e anche le case. Le disinfestazioni effettuate finora sembrano inefficaci nel contenere il problema, che interessa diverse zone del paese. Le segnalazioni si susseguono da settimane, creando disagio tra i cittadini. La situazione rimane irrisolta nonostante gli interventi già realizzati dalle autorità competenti.

Blatte nelle cantine, nei cavedi, sulle scale dei palazzi e perfino dentro le abitazioni. In Borgo San Lorenzo, a due passi dal Duomo, residenti e commercianti denunciano da anni una presenza sempre più massiccia di insetti, tanto da aver deciso di scrivere adesso una pec indirizzata a Plures Alia e al Comune di Firenze per chiedere "un intervento urgente". La situazione, spiegano dal Comitato Borgo San Lorenzo, sarebbe peggiorata soprattutto dal 2020 in poi. "Negli ultimi anni le infestazioni sono aumentate in modo significativo nelle nostre case", si legge nella lettera firmata da Angela Di Ciommo per conto del Comitato. Le blatte sono state avvistate nei seminterrati, nelle cantine, nei cavedi e nelle corti interne dei palazzi del centro storico.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Borgo San Lorenzo. L’invasione delle blatte: "Disinfestazioni flop"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

A Borgo San Lorenzo torna FiorinfieraTredicesima edizione per Fiorinfiera, la Mostra Mercato di Piante e Fiori, che torna nel luogo da cui questo fortunato format è nato, ovvero a Borgo...

Leggi anche: A Borgo San Lorenzo e Vicchio torna il Giotto Jazz Festival

Temi più discussi: L'arte della botanica; Borgo San Lorenzo. Il 33° Vivilosport Mugello: occasione di vivere lo sport a 360°; Incidente tra moto e auto a Borgo San Lorenzo, due feriti in viale della Resistenza; Borgo San Lorenzo. L’invasione delle blatte: Disinfestazioni flop.

Ritrovato grazie a uno spettatore ad Arezzo l’uomo di 70 anni che il 2 febbraio si era allontanato da #BorgoSanLorenzo ( #Firenze). I familiari avevano lanciato per lui un appello in trasmissione e ringraziano tutti. Questa sera c'è #chilhavisto x.com

Borgo San Lorenzo. L’invasione delle blatte: Disinfestazioni flopLa rabbia del comitato dei cittadini che ha scritto al Comune e Plures Alia Servono interventi coordinati. L’anno scorso 325 trattamenti specifici. lanazione.it

Incendio nella notte a Borgo San Lorenzo: fiamme in un appartamento, evacuate due famiglieFirenze, 16 aprile 2025 - Un violento incendio è scoppiato la scorsa notte, intorno alle 2.10, in un appartamento al secondo e ultimo piano di una palazzina terra tetto in via Caduti di Montelungo, ... lanazione.it