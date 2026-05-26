Intrigo Real Madrid l’accordo con Mourinho è totale ma il ritorno dello Special One dipende dalle elezioni presidenziali

Il ritorno di José Mourinho al Real Madrid è stato annunciato come vicino, con un accordo contrattuale già definito tra le parti. Tuttavia, il club ha deciso di congelare ufficialmente la trattativa in attesa dell’esito delle prossime elezioni presidenziali. La firma definitiva potrebbe essere rimandata fino a quando non si conoscerà il risultato elettorale. La conclusione dell’affare dipende quindi dalle decisioni del nuovo presidente.

Il ritorno di José Mourinho sulla panchina del Real Madrid è attualmente congelato in attesa dell’esito delle imminenti elezioni societarie per la presidenza del club spagnolo, nonostante l’accordo contrattuale tra le parti sia già stato interamente definito. Come rivelato dalla stampa spagnola e dal quotidiano portoghese Record, l’intesa per riportare lo Special One nella capitale iberica prevede un contratto biennale con l’opzione per una terza stagione, che scatterebbe automaticamente in caso di vittoria della Liga. Tutto il progetto sportivo resta però bloccato fino a quando non si celebreranno le votazioni interne, una situazione di stallo politico che impedisce la ratifica formale del passaggio del tecnico ai Blancos, che sembrava ormai un’operazione conclusa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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