Mourinho-Real Madrid contatti positivi | vicino il ritorno dello Special One

Dopo aver ripreso il ruolo di allenatore nel Benfica nel settembre del 2025, José Mourinho sembra essere vicino a un nuovo incarico. Secondo fonti vicine alla questione, ci sarebbero stati contatti positivi tra l’ex tecnico e il club spagnolo. Al momento non sono stati forniti dettagli ufficiali, ma le trattative sembrano aver fatto progressi significativi. La possibile nomina di Mourinho al Real Madrid potrebbe concretizzarsi a breve.

Dopo il ritorno sulla panchina del Benfica nel settembre del 2025, José Mourinho sembra essere pronto ad un altro grande ritorno, che lo porterebbe nuovamente a prendere possesso della panchina del Real Madrid. Il tecnico portoghese aveva già allenato i Blancos dal 2010 al 2013 dopo l’impresa Triplete con l’Inter. La tavola sembrerebbe essere apparecchiata e per il via libera finale si starebbero attendendo le nuove elezioni del consiglio di amministrazione. Mourinho de vuelta, pronto il Real Madrid 2.0. Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano. Dopo 13 anni dalla fine della prima esperienza di Mourinho al Real Madrid, le strade del tecnico di Setubal e dei Blancos sembrano destinate a riconciliarsi.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Jose Mourinho's Real Madrid: Road to Victory 2011/12 | 100 Points Season

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