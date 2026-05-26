La Fiorentina ha messo in vendita il portiere David De Gea, in seguito a una stagione negativa e alla revisione della rosa. La squadra toscana ha ricevuto un’offerta dalle squadre di Milano, che hanno mostrato interesse per il portiere. La Juventus, nel frattempo, ha prenotato De Gea come opzione di riserva in caso di fallimento di altre trattative.

La Fiorentina ha avviato una profonda revisione strategica della propria rosa dopo una stagione complessa e deludente, conclusa nelle zone basse della classifica, mettendo sul mercato anche il portiere David De Gea. Come rivelato in un’indiscrezione giornalistica pubblicata dal quotidiano Tuttosport, la società toscana ha l’esigenza prioritaria di ridurre il monte ingaggi complessivo e ringiovanire l’organico, motivo per cui l’estremo difensore spagnolo, nonostante le numerose prestazioni decisive offerte durante l’anno, è diventato uno dei principali indiziati a lasciare Firenze a causa del peso economico del suo stipendio. La situazione contrattuale del calciatore ha immediatamente attivato i radar della Juventus, che lo ha inserito nella lista dei papabili rinforzi per la prossima stagione sportiva. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Intrigo De Gea: la Fiorentina offre il portiere alle milanesi ma la Juventus lo prenota come piano B

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David de Gea al termine di Fiorentina vs Cremonese

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