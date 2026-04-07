Antonio De Luca, capogruppo del MoVimento 5 Stelle nell’Assemblea Regionale Siciliana, ha chiesto l’intervento urgente della Regione per riscattare il quadro Volto di un giovane di Antonello, prossimo a essere venduto in un’asta a Parigi. L’iniziativa nasce dalla volontà di evitare che un’altra opera dell’artista lasci il territorio, seguendo la scia di quanto accaduto con l’Ecce Homo. Il parlamentare messinese ha già inoltrato comunicazioni formali al presidente Renato Schifani e all’assessore ai Beni culturali Francesco Paolo Scarpinato. L’obiettivo primario è l’acquisizione del dipinto per riportarlo a Messina, città natale di Antonello, considerata il luogo naturale per la custodia di tale patrimonio culturale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Corsa contro il tempo: salvare l’opera di Antonello da Parigi

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