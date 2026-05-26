Intervento senza precedenti all’IEO di Milano | salvo un 40enne con un rarissimo carcinoma adenoidocistico

Notizia in breve

Un team dell’Istituto Europeo di Oncologia ha eseguito un intervento innovativo su un uomo di 40 anni affetto da un raro carcinoma adenoidocistico delle vie aeree sinistre. L’operazione ha portato alla rimozione della massa, che era considerata inoperabile. L’intervento rappresenta un caso eccezionale per la complessità e la tecnica utilizzata. La procedura è stata condotta senza precedenti in questa struttura. Il paziente è stato sottoposto a trattamento senza ulteriori complicazioni.