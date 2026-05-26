A Pisa, un cane di quattro chili ha subito un intervento per l’impianto di un pacemaker. Il piccolo Buddy, un barboncino, aveva frequenti svenimenti causati da un rallentamento improvviso del cuore. L’operazione è stata eseguita per stabilizzare le funzioni cardiache del animale. La procedura ha permesso di ripristinare il normale ritmo cardiaco, consentendo al cane di riprendere le normali attività quotidiane senza rischi.

Pisa, 26 maggio 2026 – Per Buddy ogni passeggiata stava diventando un rischio. Il suo cuore rallentava all’improvviso, fino a provocargli continui svenimenti. Così, per salvare il piccolo barboncino arrivato dalla provincia di Grosseto, all’Università di Pisa è scattato un intervento delicatissimo: l’impianto di un pacemaker all’Ospedale didattico veterinario "Mario Modenato". Un’operazione tutt’altro che ordinaria, soprattutto perché Buddy pesa appena quattro chili, che non era mai stata realizzata nel centro. https:www.lanazione.itmeteocaldo-toscana-o8yxusq0 Un delicatissimo intervento. Proprio le dimensioni minuscole del cane hanno reso la procedura particolarmente complessa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Intervento delicatissimo a Pisa: un pacemaker salva il piccolo Buddy, un barboncino di appena 4 chili

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IMPORTANTI AGGIORNAMENTI RIGUARDO L'ABLAZIONE E L'IMPIANTO DI PACEMAKER - Dott Placentino Filippo

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