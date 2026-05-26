Un cane di piccola taglia ha ricevuto il suo primo pacemaker, segnando un passo importante in medicina veterinaria. L’intervento, molto complesso, è stato eseguito con tecniche altamente specializzate e ha coinvolto un team di professionisti. La procedura si è conclusa con successo, rappresentando un risultato innovativo per il trattamento dei problemi cardiaci nei cani di piccola taglia. Il cane, chiamato Buddy, sta bene dopo l’intervento.

PISA – Un intervento delicato e altamente specializzato ha segnato un nuovo traguardo per la medicina veterinaria. All’ Università di Pisa è stato eseguito il primo pacemaker su un cane di piccola taglia, una procedura che ha permesso di salvare Buddy, un barboncino di appena quattro chili arrivato dalla provincia di Grosseto. Il piccolo cane soffriva di frequenti episodi di svenimento che compromettevano la sua qualità di vita. Le condizioni cliniche hanno reso necessario un intervento urgente all’ Ospedale Didattico Veterinario Mario Modenato dell’Ateneo pisano. L’operazione ha previsto il posizionamento dell’elettrodo del dispositivo all’interno del cuore destro, mentre la batteria è stata collocata in una tasca sottocutanea nella zona del collo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Il piccolo Buddy e il grande traguardo: primo pacemaker su un cane di piccola taglia

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