Un bambino di cinque anni è stato trovato in via Rossini grazie alla prontezza dei cittadini e a un intervento rapido delle forze dell’ordine. Gli abitanti del quartiere hanno notato il bambino in strada e hanno immediatamente segnalato la sua presenza alle autorità. In meno di trenta minuti, le forze dell’ordine sono riuscite a localizzare il piccolo e a riportarlo a casa, grazie a una serie di procedure tecniche e di coordinamento tra i soccorritori.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i cittadini a individuare il bambino in via Rossini?. Quali passaggi tecnici hanno permesso il ricongiungimento in soli trenta minuti?. Perché i genitori non si sono nemmeno accorti della scomparsa?. Come è stata coordinata la sinergia tra passanti e Polizia municipale?.? In Breve Il ritrovamento in via Rossini è avvenuto sabato 2 maggio nel pomeriggio.. L'intervento della Polizia municipale e dei cittadini si è concluso in trenta minuti.. Il collegamento con l'anagrafe di Rende ha permesso il rapido contatto con i familiari.. La sinergia tra passanti e autorità ha evitato il panico ai genitori.. Un bambino di 5 anni è stato ritrovato sano e salvo a Rende nel pomeriggio di questo sabato 2 maggio, dopo essersi allontanato dai genitori in via Rossini.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rende, bimbo di 5 anni ritrovato: l’intervento rapido salva il piccolo

Husband Caught Kissing Mistress, Wife Slams Door and Leaves, He Panics

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