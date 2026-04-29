tennis super guerrieri suo il challenger di roma

Andrea Guerrieri, tennista nato nel 1998, ha vinto il suo primo torneo challenger a Roma. La sua vittoria rappresenta una tappa importante nella carriera, dopo aver superato diverse partite contro avversari di livello. La finale si è conclusa con un risultato positivo per il giocatore reggiano, che si è imposto sugli avversari in modo deciso. La vittoria si è svolta sul campo della capitale, davanti a un pubblico presente per seguire l’evento.

Grande impresa di Andrea Guerrieri. Il tennista reggiano, classe ’98, conquista il primo challenger in carriera imponendosi al Garden di Roma al termine di una settimana impronosticabile: il cammino del tesserato per il Ct Reggio è cominciato nelle qualificazioni ed è proseguita nel tabellone principale dove ha perso un solo set, proprio in una finale decisamente equilibrata giocata contro il n°1 del seeding Dalibor Svrcina e chiusa in poco meno di 2 ore e mezza. Guerrieri è partito meglio del rivale, aggiudicandosi il primo parziale per 6-4, per poi subire il ritorno del 23enne atleta ceco, capace di impattare con un 6-2. Nella partita decisiva, però, ’Guerro’ ha alzato i giri del motore e lasciato le briciole all’avversario, imponendosi 6-1.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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