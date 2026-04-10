Dietro le quinte del tennis | Grazie ai nostri sforzi l’Atp Challenger vola

Mentre si svolgono le gare del Monza Open, torneo ATP Challenger 125 sul campo in terra rossa, l’organizzazione lavora intensamente per garantire il buon andamento della manifestazione. Gli addetti si occupano di coordinare le varie fasi dell’evento, assicurando il rispetto del programma e la gestione degli aspetti tecnici e logistici. Il torneo rappresenta una tappa importante nel circuito professionistico di tennis e richiede attenzione ai dettagli per il suo svolgimento.

Mentre sulla terra rossa del Tennis Villa Reale si disputano le gare del Monza Open, tennis ATP Challenger 125, a bordo campo ferve l’organizzazione perché tutto vada per il meglio. Lo sanno bene i fisioterapisti della Zucchi wellness clinic, 3 ogni giorno che si affiancano a 2 di Atp. Le abili mani dei “fisio“ aiutano gli atleti a prepararsi prima della partita, decontraggono i muscoli nel post, li consigliano per il mantenimento. "Quest’anno visto che la tappa monzese è salita di livello – spiega Roberto Volpi, coordinatore dello staff – abbiamo potenziato le forze a bordo campo, passando da uno a tre fisioterapisti sempre disponibili dalle 9 alle 20; a rotazione, più di 20 persone". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dietro le quinte del tennis: "Grazie ai nostri sforzi l’Atp Challenger vola" Torna l’Atp Challenger e alza l’asticella. Monza riabbraccia il tennis internazionaleMonza – Dalla terra rossa ai viali alberati, dai campi da gioco al cuore verde della città: la nuova edizione dell’Atkinsons Monza Open promette di... Grande tennis a Francavilla: torna il Challenger Atp 75, trampolino dei campioniDal 4 al 10 maggio sui campi in terra rossa della Valle Anzuca una nuova edizione del torneo internazionale che negli anni ha visto passare talenti... Temi più discussi: Dietro le quinte del tennis: Grazie ai nostri sforzi l’Atp Challenger vola; Domenica il grande tennis e ai Boschetti un Village con tanti eventi; 7 Cose che probabilmente non sapevi sul Tennis professionistico; Il dietro le quinte del doppio Sinner-Bergs a Montecarlo: ecco come è andata. Dietro le quinte del tennis: Grazie ai nostri sforzi l’Atp Challenger volaDai fisioterapisti ai ’medici’ delle racchette, viaggio negli staff tecnici a Monza. Turni e organici potenziati per essere pronti a sciogliere muscoli e corde. ilgiorno.it L’ATP Challenger ha trasformato Monza nel nuovo cuore pulsante del tennis italianoDai campi ai Boschetti Reali, Monza vive un ATP Challenger partecipato che alimenta il progetto di un Principato Sportivo tutto suo. mbnews.it Tennis, l’austriaco Neumayer batte l’italiano Ribecai in finale e trionfa al Challenger Atp di Barletta #barletta #sport - facebook.com facebook #Monzasport Tra pochissimi giorni #Monza tornerà ad ospitare il grande tennis dell’ATP Challenger 125! Dal 5 al 12 aprile, sui 3 campi del @TennisMonza si sfideranno, infatti, i campioni del circuito ATP tra cui 7 giocatori della Top 100 mondiale! Una settima x.com