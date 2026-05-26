La Prefettura ha emesso un’ordinanza interdittiva antimafia nei confronti della società Colemi Srl, responsabile tecnico fino a poco tempo fa. La stessa azienda aveva gestito un market solidale inaugurato dal ministro Piantedosi. L’interdittiva impone limiti alle attività della società, senza coinvolgimento diretto di altre persone o enti pubblici. Il provvedimento si basa su accertamenti antimafia condotti dalla Prefettura.

Arriva dalla Prefettura l’interdittiva antimafia per la società Colemi Srl, che aveva come responsabile tecnico Pietro Guadalupi, ex presidente del consiglio comunale finito in carcere nell’ambito dell’inchiesta della Dda sul presunto ritorno del clan Buccarella. L'esito dell'inchiesta della Dda Il provvedimento colpisce direttamente una delle più attive realtà imprenditoriali di Tuturano, un'azienda che nel corso degli anni si era accreditata per importanti servizi di manutenzione del verde pubblico e di restauro di beni monumentali ed ecclesiastici. La misura prefettizia scaturisce direttamente dagli sviluppi delle indagini... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Interdittiva per la ?Colemi?, la stessa ditta che ha recuperato il market solidale inaugurato dal ministro Piantedosi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Brindisi, Piantedosi apre il market solidale: la mafia cede il passoIn città del sud, il ministro dell’interno ha annunciato l’apertura di un market solidale, con l’obiettivo di aiutare 50 famiglie in difficoltà.

“I beni confiscati tornano ai cittadini”: Piantedosi inaugura il market solidale di via RemoNella città, un nuovo mercato solidale è stato inaugurato in un quartiere popolare, con l’obiettivo di restituire spazi confiscati alla criminalità...