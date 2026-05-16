Brindisi Piantedosi apre il market solidale | la mafia cede il passo

In città del sud, il ministro dell’interno ha annunciato l’apertura di un market solidale, con l’obiettivo di aiutare 50 famiglie in difficoltà. Le famiglie saranno scelte attraverso un procedimento di selezione che sarà comunicato nelle prossime settimane. La gestione quotidiana del punto vendita e la rotazione dei prodotti saranno affidate a un team dedicato, incaricato di assicurare il funzionamento e la distribuzione degli aiuti. L’iniziativa mira a sostituire attività illegali con un intervento di assistenza diretta.

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? Punti chiave Come verranno selezionate le 50 famiglie che riceveranno gli aiuti?. Chi gestirà concretamente la rotazione dei prodotti nel nuovo emporio?. Perché la scelta di via Remo è così strategica per il rione?. Quali altri progetti finanziati seguiranno questo modello di riutilizzo sociale?.? In Breve Supporto alimentare rotativo ogni due mesi per 50 nuclei familiari del rione Commenda.. Partecipazione del deputato D'Attis e della commissaria nazionale Spena all'inaugurazione.. Piano territoriale con dieci progetti finanziati per circa sei milioni di euro in provincia.. Gestione congiunta tra Comune e associazioni per monitorare i beneficiari via Remo 49. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brindisi, Piantedosi apre il market solidale: la mafia cede il passo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento “I beni confiscati tornano ai cittadini”: Piantedosi inaugura il market solidale di via RemoBRINDISI – Lo Stato si riprende i suoi spazi e lo fa piantando un seme di solidarietà nel cuore del rione Commenda. Serie A3, la Domotek cede il passo nel terzo set a Reggio EmiliaLo spareggio playoff promozione a caccia della promozione in Serie A2 continuerà domenica 12 aprile alle ore 18 al PalaCalafiore Non riesce il colpo... Il BrinM@rket Solidale di Brindisi rappresenta un vero e proprio presidio civico, nato all’interno di un bene confiscato alla criminalità organizzata. In questo immobile, restituito alla collettività, oggi si distribuiscono beni alimentari e di prima necessità alle famigli x.com Brindisi, inaugurato il nuovo Brin Market: il ministro Piantedosi al taglio del nastro del market solidale in un bene confiscatoÈ stato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a inaugurare questa mattina a Brindisi il nuovo Brin M@rket, il market solidale comunale realizzato in un immobile confiscato alla criminalità orga ... brindisisera.it Brindisi, il ministro Piantedosi all'inaugurazione di un market solidaleIl recupero e la restituzione a destinazione sociale dei beni sottratti alla criminalità organizzata è un tema molto importante: questo non è solo un luogo ... quotidianodipuglia.it