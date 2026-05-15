I beni confiscati tornano ai cittadini | Piantedosi inaugura il market solidale di via Remo

Nella città, un nuovo mercato solidale è stato inaugurato in un quartiere popolare, con l’obiettivo di restituire spazi confiscati alla criminalità alla comunità locale. Alla cerimonia di apertura hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni e cittadini, che hanno assistito alla posa simbolica di un primo mattone nel progetto. L’iniziativa prevede l’utilizzo di beni confiscati e mira a creare un punto di incontro e di scambio tra residenti, promuovendo pratiche di solidarietà e inclusione.

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