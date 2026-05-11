Virtus Aversa ufficiali gli addii | salutano Zambolin Palloni e dieci atleti biancazzurri
La Virtus Aversa ha annunciato ufficialmente la fine del rapporto con il vice allenatore Paolo Zambolin, il preparatore atletico Michele Palloni e dieci atleti della rosa, tra cui Francesco Minelli, Luis Vattovaz, Alessio Tallone, Mattia Raffa, Federico Mazza, Matheus Motzo e Nicola Tiozzo. La comunicazione riguarda anche altri sei giocatori, senza ulteriori dettagli sui motivi delle separazioni. Nessuna informazione è stata rilasciata sui piani futuri della società.
La Virtus Aversa ha comunicato ufficialmente la conclusione del rapporto sportivo con il vice allenatore Paolo Zambolin, con il preparatore atletico Michele Palloni e con gli atleti Francesco Minelli, Luis Vattovaz, Alessio Tallone, Mattia Raffa, Federico Mazza, Matheus Motzo, Nicola Tiozzo.🔗 Leggi su Casertanews.it
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