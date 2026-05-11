Virtus Aversa ufficiali gli addii | salutano Zambolin Palloni e dieci atleti biancazzurri

Da casertanews.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Virtus Aversa ha annunciato ufficialmente la fine del rapporto con il vice allenatore Paolo Zambolin, il preparatore atletico Michele Palloni e dieci atleti della rosa, tra cui Francesco Minelli, Luis Vattovaz, Alessio Tallone, Mattia Raffa, Federico Mazza, Matheus Motzo e Nicola Tiozzo. La comunicazione riguarda anche altri sei giocatori, senza ulteriori dettagli sui motivi delle separazioni. Nessuna informazione è stata rilasciata sui piani futuri della società.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La Virtus Aversa ha comunicato ufficialmente la conclusione del rapporto sportivo con il vice allenatore Paolo Zambolin, con il preparatore atletico Michele Palloni e con gli atleti Francesco Minelli, Luis Vattovaz, Alessio Tallone, Mattia Raffa, Federico Mazza, Matheus Motzo, Nicola Tiozzo.🔗 Leggi su Casertanews.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Vincono e vanno via: Inter, è lo scudetto degli addii. I 6 big (o 7) che salutano

Leggi anche: Virtus Aversa da urlo: batte Ravenna e conquista l'accesso in semifinale

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web