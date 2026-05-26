Otto giocatori non sono presenti al primo raduno estivo dell’Inter a Milano. La squadra sta affrontando un tour mondiale che include partite in Cina e Australia, con sfide contro City, Milan e Juve. La tournée all’estero potrebbe influenzare la preparazione fisica dei nerazzurri, considerando le lunghe trasferte e il clima diverso. La squadra si prepara a un calendario ricco di impegni estivi e amichevoli internazionali.

? Domande chiave Chi sono gli 8 giocatori assenti al primo raduno milanese?. Come influirà il clima asiatico sulla preparazione fisica dei nerazzurri?. Perché lo staff tecnico ha scelto proprio la Germania per il ritiro?. Quali sfide logistiche dovrà gestire l'Inter durante il tour mondiale?.? In Breve Ritiro milanese dal 14 luglio con assenza di 7 o 8 giocatori.. Preparazione tecnica in Germania dal 16 al 26 luglio contro il Karlsruhe.. Partenza per il tour internazionale il 29 luglio con tappa a Hong Kong.. Sfide in Australia contro Milan il 5 agosto e Juventus l'8 agosto.. Il raduno dell’Inter a Milano inizierà il 14 luglio con un gruppo ridotto di calciatori, mentre il programma estivo si concluderà con tre imponenti sfide in Australia tra l’inizio e la metà di agosto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inter, tour mondiale tra Cina e Australia: sfide con City, Milan e Juve

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