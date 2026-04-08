L'Inter ha annunciato ufficialmente il proprio tour estivo in Australia, in cui sono previsti due match contro Milan e Juventus. Le partite sono state confermate e si svolgeranno in due date diverse. Il club ha comunicato le date precise delle amichevoli, che si terranno nel periodo estivo, senza ulteriori dettagli su orari o location specifiche. Le partite saranno disputate in Australia e coinvolgeranno le tre squadre.

di Paolo Moramarco Tour estivo Inter, arriva l’annuncio ufficiale del club sul programma: sarà doppio derby in Australia con Milan e Juventus. Le date. L ’ Inter è pronta a vivere una tappa storica nel suo programma estivo, con un tour in Australia che segna la prima volta nella sua storia in cui la squadra volerà nel continente australiano per una tournée. I ragazzi di Cristian Chivu saranno protagonisti di un torneo amichevole che vedrà le big italiane scendere in campo in un evento dedicato a celebrare il calcio italiano all’estero. Inter in Australia, le amichevoli contro Milan e Juventus. Le sfide si terranno a Perth, capitale dello Western Australia, e vedranno l’Inter affrontare due delle rivali storiche del calcio italiano. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Tour estivo Inter, arriva l’annuncio ufficiale del club: sarà doppio derby in Australia con Milan e Juventus. Le date!

Inter in Australia: derby con Milan e Juve, ecco le date confermateIl calendario estivo dei nerazzurri si sta delineando con precisione, puntando su un tour australiano di alto profilo che vedrà l’Inter affrontare...

Il Milan torna in Australia per il Pre-Season tour 2026: derby con l’Inter in vista. Il comunicato ufficialeIl Milan ha fatto sapere che anche la prossima estate tornerà in Australia per la tournée di preparazione.

Argomenti più discussi: Gazzetta si sbilancia sul prossimo mercato Inter: Il grande sogno è questo esterno; Milan, Inter e Juve sbarcano a Perth; Non è Koné il vero sogno di mercato dell’Inter: Gazzetta fa un altro nome su tutti; Inter, in difesa caccia ad un centrale: arriva un ex Serie A in prestito? I dettagli.

I The Kolors annunciano il loro nuovo tour estivo! 3 luglio 2026 | Mirano, Mirano Summer Festival 18 luglio 2026 | Assisi, Assisi Summer Festival - Rocca Maggiore di Assisi 4 agosto 2026 | Gavorrano, Teatro delle Rocce 14 agosto 2026 | Asiago, As - facebook.com facebook

Angelina Mango annuncia il tour estivo e l'esibizione da brividi con Marco Mengoni x.com