L’Inter ha annunciato le date delle partite estive in Australia, inclusi incontri con Milan e Juventus. Il tour si svolgerà durante la stagione estiva e coinvolgerà tre squadre italiane. Le partite sono state confermate e il calendario si sta definendo in modo dettagliato. La tournée prevede incontri ufficiali tra le squadre coinvolte, con il programma che si svolgerà nel paio di settimane successive alla fine del campionato.

Il calendario estivo dei nerazzurri si sta delineando con precisione, puntando su un tour australiano di alto profilo che vedrà l’Inter affrontare due delle sue principali rivali. La sfida contro il Milan è fissata per il 5 agosto a Perth, mentre lo scontro con la Juventus è previsto per l’8 agosto nello stesso continente. Oltre alle date già indicate, emerge anche una terza partita tra squadre italiane: il 11 agosto la Juventus incontrerà il Palermo, sfruttando la forte presenza della comunità siciliana in Australia. L’intero programma attenderà ancora l’ufficializzazione formale, ma i dettagli sembrano ormai consolidati e pronti per essere resi pubblici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inter in Australia: derby con Milan e Juve, ecco le date confermate

Ad agosto la Serie A vola in Australia: a Perth il derby di Milano, poi Juve-Inter. Tutte le dateIl no dell'Afc, la Confederazione asiatica di calcio, ha impedito che lo scorso 6 febbraio il primo match di Serie A della storia si disputasse a...

Amichevoli Inter, si torna in Australia: i nerazzurri sfideranno sia Milan che Juventus. Ecco tutti i dettagli e le datedi Redazione Inter News 24Amichevoli Inter, i nerazzurri voleranno in Australia per una tournée estiva che vedrà coinvolte anche altre tre squadre...

Temi più discussi: Inter, il piano per le amichevoli estive: sfide a Milan e Juventus; Estate Inter, già fissate tre amichevoli da urlo: due sono italiane e ci sarà da divertirsi!; Ognuno lotta per il proprio club: Sucic e le scintille con Modric nel derby, Cose di campo, tra noi tutto a posto!; Il derby di Roma accende la 17ª giornata: sabato alle 18 luci su Formello. L’Inter ospita il Napoli Women, apre Genoa-Juventus.

Palermo in Australia con Inter, Milan e Juventus: amichevoli di lusso ad agostoIl Palermo, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, entrerà in scena l’11 agosto affrontando la Juventus, in una sfida che rappresenta un test di altissimo livello per la squadra allenata da Filippo ... ilovepalermocalcio.com

Inter, Milan e Juventus in tournée in Australia: a Perth il derby della Madonnina e il derby d’Italia in amichevoleDopo la mancata disputa di Milan-Como in Australia, la Serie A sbarca comunque a Perth, seppur in amichevole: oltre ai rossoneri, saranno presenti anche Juventus e Inter. msn.com

Serie A, Inter-Roma 2-1 dopo i primi 45': sfida in vetta Pisa-Torino0-1: toscani ancora ultimi insieme al Verona Bologna-Cremonese 1-2 Ieri Lazio-Parma 1-1: un pareggio che scontenta tutti. Segui le cronache testuali https://www.rainews.it/maratona/2026/04/c facebook

Inter have the lead at the break! #InterRoma x.com