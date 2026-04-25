In Italia, la distribuzione dei diritti televisivi della Serie A assegna circa 100 milioni di euro ai club in base a specifici criteri. Oltre ai ricavi della Champions League, il terzo posto nel campionato italiano comporta un incremento di entrate, grazie a questa ripartizione. La differenza di valore tra le posizioni in classifica può influenzare significativamente il bilancio delle squadre coinvolte. La ripartizione dei fondi è uno degli aspetti valutati nel calcolo degli introiti complessivi.

Visto l'ampio margine di vantaggio sulle quinte, Milan-Juventus di domani sera a San Siro potrebbe rischiare di perdere un po' di interesse sul campo. D'altronde, incapaci di lottare per il titolo per motivi diversi, le squadre di Allegri e Spalletti hanno come unico obiettivo quello di entrare tra le prime quattro e assicurarsi la qualificazione alla prossima Champions League, con la conseguente sessantina di milioni garantiti dalla Uefa. In realtà, però, non è così: anche in Serie A ogni posizione conta e pure qui, tra secondo, terzo e quarto posto, ci sono diversi milioni di motivi per lottare fino alla fine. Il...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Non solo i milioni della Champions: Milan e Juve, sapete quanto vale il terzo posto?

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