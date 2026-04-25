Milan Juve ecco quanto vale il terzo posto | non solo i milioni della Champions C’entrano i diritti tv

La corsa al terzo posto tra le squadre di calcio coinvolge aspetti finanziari legati sia ai premi della Champions League che ai diritti televisivi. La posizione in classifica influisce direttamente sugli introiti provenienti dalle trasmissioni televisive e sui ricavi complessivi del club. La differenza di valore tra le squadre si riflette anche nelle possibilità di ottenere sponsorizzazioni e accordi commerciali più favorevoli. Questi fattori contribuiscono a determinare il valore complessivo di ciascuna squadra nella lotta per la posizione.

Milan Juve, ecco quanto vale il terzo posto: non solo i milioni della Champions. C’entra la ripartizione dei diritti in tv in Serie A. Il posticipo di San Siro tra Milan e Juventus conserva un valore economico tutt’altro che trascurabile. Sebbene lo scudetto sia ormai fuori portata per le formazioni di Allegri e Spalletti, la corsa ai piazzamenti Champions non riguarda solo il prestigio o il pass per l’Europa che conta (che garantisce circa 60 milioni dalla UEFA), ma incide direttamente sulla distribuzione dei proventi nazionali. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Il sistema di ripartizione dei diritti televisivi in Serie A destina infatti l’11% del totale — una quota di circa 100 milioni di euro — esclusivamente in base al piazzamento finale nell’ultima stagione.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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