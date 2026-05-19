De Vrij Mkhitaryan riflessioni in corso | conferme sul futuro dell’olandese L’armeno verso il ritiro? Ultime

In casa Inter si continuano a valutare le situazioni contrattuali di alcuni giocatori. Per quanto riguarda l’olandese, ci sono conferme che si sta lavorando per un rinnovo con cifre ridotte rispetto all’accordo precedente. Per l’armeno, invece, si discute sulla possibilità di un ritiro dal calcio professionistico. Le decisioni definitive sono ancora in fase di definizione, con incontri e valutazioni che proseguono in queste settimane.

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di Alberto Petrosilli De Vrij Mkhitaryan, proseguono le riflessioni in casa Inter: l’olandese verso il rinnovo a cifre ribassate, incognita sull’armeno. Giornata importante in casa Inter, dove nel corso del meeting andato in scena in viale della Liberazione si è discusso in maniera approfondita del futuro della squadra e delle strategie per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club nerazzurro starebbe preparando una vera e propria “rivoluzione silenziosa”, con diversi cambiamenti previsti all’interno della rosa. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Uno dei temi principali riguarda i giocatori in scadenza. Al momento, l’unico destinato a restare sembra essere Stefan de Vrij, che potrebbe rinnovare per un’altra stagione ma a condizioni economiche differenti rispetto all’attuale contratto. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - De Vrij Mkhitaryan, riflessioni in corso: conferme sul futuro dell’olandese. L’armeno verso il ritiro? Ultime ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Calciomercato Inter LIVE: Mkhitaryan verso il ritiro? De Vrij riflette sul futurodi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Inter, proposta di rinnovo per De Vrij: diverse ipotesi per il futuro dell’olandeseDiversi calciatori dell’Inter sono destinati a lasciare il club al termine della stagione, complice la scadenza dei rispettivi contratti prevista per... De Vrij, apertura al rinnovo annuale: discorsi in corso con l'InterL'olandese, come molti suoi compagni, è in scadenza di contratto ma avrebbe dato la sua disponibilità a rimanere. Con taglio allo stipendio ... fcinternews.it Mkhitaryan, Marotta gli allungherebbe volentieri un altro po’ la vita nerazzurra. De Vrij…La giornata di ieri per qualche giocatore è stata l'ultima con la maglia dell'Inter. Qualcuno potrebbe invece rimanere alla fine ... fcinter1908.it