Calciomercato Inter LIVE | Mkhitaryan verso il ritiro? De Vrij riflette sul futuro

Da internews24.com 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In aggiornamenti sul calciomercato dell'Inter, si parla di un possibile ritiro di Mkhitaryan e di una riflessione sul futuro di De Vrij. La redazione monitora costantemente le trattative, con indiscrezioni, incontri e affari ormai conclusi che vengono comunicati in tempo reale. La situazione resta in evoluzione, con i dettagli delle operazioni che vengono aggiornati di continuo.

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