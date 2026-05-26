Il difensore dell’ Inter, Stefan De Vrij, si trova al centro di un delicato snodo che riguarda contemporaneamente le sue condizioni mediche e il suo futuro contrattuale a Milano. Il calciatore olandese, attualmente indisponibile a causa di un infortunio rimediato durante l’ultima partita di campionato disputata contro il Bologna, è atteso nella giornata di oggi da accertamenti clinici approfonditi per stabilire la reale entità del danno muscolare. Come rivelato in un approfondimento del quotidiano Tuttosport, la preoccupazione principale dello staff medico e del giocatore è legata ai tempi di recupero in ottica della prossima stagione e dei successivi impegni internazionali, con il rischio concreto che questo stop possa compromettere la sua convocazione per il Mondiale. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, ore decisive per De Vrij: l’infortunio mette a rischio il Mondiale mentre la trattativa per il rinnovo si sposta in Francia

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