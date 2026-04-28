Calciomercato Inter De Vrij si gioca il futuro | ultime gare di campionato decisive C’è ottimismo

Da internews24.com 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ultime partite di campionato saranno decisive per il futuro di De Vrij con l’Inter. La società ha fatto capire che le decisioni definitive verranno prese a breve, in base alle sue prestazioni in campo. Nei giorni scorsi si sono susseguite voci di un possibile rinnovo, ma ancora non sono stati annunciati cambiamenti ufficiali. La squadra si prepara a concludere la stagione con l’obiettivo di ottenere il massimo risultato possibile.

di Alberto Petrosilli Calciomercato Inter, le ultime gare di campionato saranno decisive per la conferma o meno di De Vrij nella prossima stagione. L’ Inter inizia a pianificare il volto che avrà la squadra nel 2027. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il reparto arretrato sarà l’epicentro di una trasformazione radicale: con gli addii ormai certi di Acerbi e Darmian, l’attenzione della dirigenza e della proprietà Oaktree si sposta ora sulla gestione degli altri tasselli della retroguardia, con un occhio di riguardo agli equilibri tecnici chiesti dall’allenatore. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Calciomercato Inter, Gazzetta dello Sport: De Vrij si gioca il futuro nelle ultime curve del campionato.🔗 Leggi su Internews24.com

calciomercato inter de vrij si gioca il futuro ultime gare di campionato decisive c8217232 ottimismo
© Internews24.com - Calciomercato Inter, De Vrij si gioca il futuro: ultime gare di campionato decisive. C’è ottimismo

Notizie correlate

Calciomercato Inter LIVE: Dimarco vicino al rinnovo. De Vrij dice addio a fine stagione? Le ultimedi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

De Vrij sì o no, il suo futuro è da decidere: per l’Inter una risorsa o un peso?di Stefano CoriDe Vrij ha il contratto in scadenza al 30 giugno del 2026, mancano poco più di due mesi ed il suo futuro è ancora incerto Nelle ultime...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Calciomercato Inter, quale futuro per Palestra? Chivu lo corteggia, l'Atalanta lo (ri)vuole; De Vrij, futuro in Italia anche senza rinnovo con l’Inter? Il Monza ci pensa in caso di promozione; Calciomercato, Inter a un passo dallo scudetto e le big già al lavoro sulla prossima stagione. Le mosse che possono movimentare l’estate; Non solo Muharemovic: l'Inter non molla Solet. Che con l'Udinese ha fissato il prezzo.

calciomercato inter calciomercato inter de vrijCalciomercato Inter, formulata ufficialmente una proposta di rinnovo a Stefan De Vrij: tutti i dettagliCalciomercato Inter. Vi abbiamo raccontato a lungo di come i nerazzurri durante la prossima estate dovranno fare i conti con un problema abbastanza pesante: ... news-sports.it

calciomercato inter calciomercato inter de vrijDe Vrij all’Inter, cambia tutto? Romano: Pronta l’offertaStefan de Vrij fa parte della lista dei calciatori in scadenza di contratto con l’Inter a fine giugno e a 34 anni sembrava destinato a partire a parametro zero nell’ambito dell’opera di ringiovaniment ... passioneinter.com

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.