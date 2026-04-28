Calciomercato Inter De Vrij si gioca il futuro | ultime gare di campionato decisive C’è ottimismo

Le ultime partite di campionato saranno decisive per il futuro di De Vrij con l’Inter. La società ha fatto capire che le decisioni definitive verranno prese a breve, in base alle sue prestazioni in campo. Nei giorni scorsi si sono susseguite voci di un possibile rinnovo, ma ancora non sono stati annunciati cambiamenti ufficiali. La squadra si prepara a concludere la stagione con l’obiettivo di ottenere il massimo risultato possibile.

di Alberto Petrosilli Calciomercato Inter, le ultime gare di campionato saranno decisive per la conferma o meno di De Vrij nella prossima stagione. L’ Inter inizia a pianificare il volto che avrà la squadra nel 2027. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il reparto arretrato sarà l’epicentro di una trasformazione radicale: con gli addii ormai certi di Acerbi e Darmian, l’attenzione della dirigenza e della proprietà Oaktree si sposta ora sulla gestione degli altri tasselli della retroguardia, con un occhio di riguardo agli equilibri tecnici chiesti dall’allenatore. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Calciomercato Inter, Gazzetta dello Sport: De Vrij si gioca il futuro nelle ultime curve del campionato.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, De Vrij si gioca il futuro: ultime gare di campionato decisive. C’è ottimismo Notizie correlate Calciomercato Inter LIVE: Dimarco vicino al rinnovo. De Vrij dice addio a fine stagione? Le ultimedi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. De Vrij sì o no, il suo futuro è da decidere: per l’Inter una risorsa o un peso?di Stefano CoriDe Vrij ha il contratto in scadenza al 30 giugno del 2026, mancano poco più di due mesi ed il suo futuro è ancora incerto Nelle ultime... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Calciomercato Inter, quale futuro per Palestra? Chivu lo corteggia, l'Atalanta lo (ri)vuole; De Vrij, futuro in Italia anche senza rinnovo con l’Inter? Il Monza ci pensa in caso di promozione; Calciomercato, Inter a un passo dallo scudetto e le big già al lavoro sulla prossima stagione. Le mosse che possono movimentare l’estate; Non solo Muharemovic: l'Inter non molla Solet. Che con l'Udinese ha fissato il prezzo. Calciomercato Inter, formulata ufficialmente una proposta di rinnovo a Stefan De Vrij: tutti i dettagliCalciomercato Inter. Vi abbiamo raccontato a lungo di come i nerazzurri durante la prossima estate dovranno fare i conti con un problema abbastanza pesante: ... news-sports.it De Vrij all’Inter, cambia tutto? Romano: Pronta l’offertaStefan de Vrij fa parte della lista dei calciatori in scadenza di contratto con l’Inter a fine giugno e a 34 anni sembrava destinato a partire a parametro zero nell’ambito dell’opera di ringiovaniment ... passioneinter.com #Modena, #Massolin e l’intreccio di #calciomercato: l’ #Inter può prestarlo al #Sassuolo per avere #Muharemovic #Calcio #SerieA x.com Calciomercato Inter, operazione Koné: la svolta è nella contropartita. Le richieste della Roma https://tinyurl.com/2298wcnt - facebook.com facebook