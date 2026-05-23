Tegola Inter e ansia Mondiale | infortunio per De Vrij ko muscolare a Bologna

Il difensore olandese Stefan De Vrij si è infortunato durante la partita contro Bologna, uscendo dal campo all’81’ con un problema muscolare. L’infortunio preoccupa l’Inter e mette in difficoltà la nazionale dei Paesi Bassi in vista dei prossimi impegni mondiali. De Vrij ha lasciato il campo in lacrime, e i medici stanno valutando l’entità del problema. La sua assenza potrebbe influire sulle strategie di squadra nelle prossime gare.

di Lorenzo Vezzaro Il difensore olandese Stefan De Vrij alza bandiera bianca all’81’: l’Olanda trema in vista della rassegna iridata. Arrivano brutte notizie dall’infermeria per Stefan de Vrij e per la nazionale olandese nel corso della sfida del Dall’Ara tra Bologna e Inter. Al minuto 81 della ripresa, infatti, il centrale nerazzurro è stato costretto a fermarsi improvvisamente, chiedendo l’immediata sostituzione alla panchina a causa di un problema muscolare. Il giocatore ha avvertito una fitta nel cuore del secondo tempo e ha capito subito di non poter proseguire, lasciando il posto al debuttante della formazione giovanile Luka Topalovic. Corsa contro il tempo per il Mondiale 2026. 🔗 Leggi su Internews24.com

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