Cagliari il talento Vaccaro brilla | gol decisivo e occhi su Inter e Milan

Il giovane calciatore Vaccaro ha attirato l'attenzione durante la partita contro l'Empoli, segnando il gol che ha deciso l'incontro. La sua performance ha suscitato interesse tra le grandi squadre di Serie A, tra cui Inter e Milan, che seguono da vicino le sue evoluzioni. La scoperta del suo talento è avvenuta a Misterbianco, dove ha iniziato a mostrare le sue capacità nel settore giovanile.

? Cosa scoprirai Chi ha scoperto il talento di Vaccaro a Misterbianco?. Come ha segnato il gol decisivo contro l'Empoli?. Quali statistiche confermano il valore tecnico del centrocampista?. Perché Inter e Milan stanno monitorando il giocatore?.? In Breve Il presidente Rosario Cavallaro lo ha individuato presso l'Asd Magica Misterbianco.. Il centrocampista ha messo a segno ben 7 assist durante l'annata.. Il percorso formativo nasce dalle radici del club di Misterbianco.. Il centrocampista catanese Andrea Vaccaro, classe 2011, ha segnato un calcio di punizione decisivo nella gara playoff contro l’Empoli per garantire la vittoria dell’Under 15 del Cagliari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cagliari, il talento Vaccaro brilla: gol decisivo e occhi su Inter e Milan Inter Milan - Cagliari | 3-0 | Highlights | Serie A 2025-26 | inter cagliari Notizie correlate Cagliari, dal nuovo stadio al mercato: il futuro passa da qui! I sardi hanno messo gli occhi su quel talentoCagliari, dal nuovo stadio al mercato: il futuro passa da qui! I sardi hanno messo gli occhi su quel talento Bonaventura svincolato, occasione per le... Calciomercato Milan, Tare prova a replicare il colpo Jashari: occhi puntati su questo talentoCome avrete sicuramente notato, nonostante la sessione estiva di calciomercato - ufficialmente - sia distante ben quattro mesi, i dirigenti del Milan... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Il giovanissimo Andrea Vaccaro in evidenza con l'U15 del Cagliari: 7 assist e un gol decisivo nei playoff; Andrea Vaccaro, dalla Magica Misterbianco a nuova stella dell’U15 Nazionale del Cagliari. Cagliari, il talento Trepy ha rinnovato il suo contratto. Tutti i dettagliRinnovo importante in casa Cagliari. La società sarda in queste ore ha definito un nuovo accordo con Yael Trepy, attaccante classe 2006 autore di un gol al debutto con la maglia rossoblù a gennaio. tuttomercatoweb.com