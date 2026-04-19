Il calciomercato estivo porta l'attenzione sul portiere del Friburgo, che si trova al centro di interesse da parte di diverse grandi squadre europee. L'Inter, insieme alla Juventus, sta valutando il suo profilo, mentre anche club della Premier League e di altri campionati tedeschi hanno mostrato interesse. Le trattative tra le società sono in corso, con i tedeschi che hanno stabilito le condizioni per la cessione.

di Paolo Moramarco Calciomercato Inter, sfida alla Juventus per Atubolu: il talento del Friburgo piace anche in Premier e Bundesliga. Queste le condizioni. Noah Atubolu, portiere tedesco classe 2002 del Friburgo, è diventato uno dei profili più seguiti del panorama europeo. Titolare inamovibile del club tedesco, il giovane estremo difensore si sta mettendo in luce per continuità di rendimento e qualità tecniche, attirando l’attenzione di diversi top club, tra cui l’ Inter. Alto 1,90 metri, Atubolu rappresenta il prototipo del portiere moderno: abile tra i pali, ma soprattutto efficace nella gestione del pallone con i piedi. Le sue prestazioni e l’elevata percentuale di parate hanno contribuito a creare un vero e proprio interesse internazionale attorno al suo nome.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, occhi su Atubolu: il portiere del Friburgo nel mirino delle big. I tedeschi fissano le condizioni

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