Inter Mkhitaryan dice sì al futuro | resta in campo fino al 2027
L’attaccante armena ha firmato un nuovo contratto con l’Inter, che lo legherà al club fino al 2027. La firma conferma il suo ruolo nel progetto sportivo della squadra per i prossimi anni. Non sono stati divulgati dettagli economici, ma si sa che il giocatore discuterà i termini con i vertici del club. Il rinnovo potrebbe influenzare le scelte relative al ricambio generazionale e alla pianificazione futura della rosa.
? Domande chiave Come influirà il rinnovo sulla gestione del ricambio generazionale nerazzurro?. Quali dettagli economici discuterà l'armeno con i vertici del club?. Perché la sua presenza è vitale dopo le partenze di Acerbi e Sommer?. Come potrà Chivu sfruttare la lucidità tattica del trentasetteenne in campo?.? In Breve Mkhitaryan ha collezionato 39 presenze, 4 reti e 3 assist nell'ultima stagione.. Il centrocampista incontrerà i vertici del club per definire i dettagli economici.. La permanenza garantisce stabilità tattica a Cristian Chivu durante il ricambio generazionale.. Il rinnovo compensa le imminenti partenze di Acerbi, Darmian e Sommer. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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