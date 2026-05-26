L’attaccante armena ha firmato un nuovo contratto con l’Inter, che lo legherà al club fino al 2027. La firma conferma il suo ruolo nel progetto sportivo della squadra per i prossimi anni. Non sono stati divulgati dettagli economici, ma si sa che il giocatore discuterà i termini con i vertici del club. Il rinnovo potrebbe influenzare le scelte relative al ricambio generazionale e alla pianificazione futura della rosa.

? Domande chiave Come influirà il rinnovo sulla gestione del ricambio generazionale nerazzurro?. Quali dettagli economici discuterà l'armeno con i vertici del club?. Perché la sua presenza è vitale dopo le partenze di Acerbi e Sommer?. Come potrà Chivu sfruttare la lucidità tattica del trentasetteenne in campo?.? In Breve Mkhitaryan ha collezionato 39 presenze, 4 reti e 3 assist nell'ultima stagione.. Il centrocampista incontrerà i vertici del club per definire i dettagli economici.. La permanenza garantisce stabilità tattica a Cristian Chivu durante il ricambio generazionale.. Il rinnovo compensa le imminenti partenze di Acerbi, Darmian e Sommer. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inter, Mkhitaryan dice sì al futuro: resta in campo fino al 2027

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Inter Flash - Mkhitaryan e Dumfries: il punto sui rientri

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