Mkhitaryan riflette sul futuro | il ritiro resta una possibilità Inter in attesa
Henrikh Mkhitaryan sta valutando le sue prossime mosse e potrebbe decidere di smettere di giocare a calcio. Nei prossimi giorni, il calciatore comunicherà la sua scelta definitiva. Attualmente, non ci sono conferme ufficiali sulla sua decisione, che potrebbe portarlo a ritirarsi o a continuare la carriera. L’Inter aspetta una risposta e resta in attesa di chiarimenti sul futuro dell’attaccante.
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Henrikh Mkhitaryan fallisce il possibile vantaggio a tu per tu con Maignan sul risultato di 0-0
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