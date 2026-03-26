Programma estivo quasi definito | ritiro in Germania tournée in Australia e Hong Kong

L'Inter ha già delineato alcune tappe del suo programma estivo, tra cui un ritiro in Germania e una tournée che toccherà Australia e Hong Kong. Sebbene alcuni dettagli non siano ancora definiti, la società ha comunicato le location principali delle attività previste durante la pausa estiva. La pianificazione delle date e degli impegni ufficiali è ancora in fase di definizione.

Programma estivo Inter. L’Inter inizia a pianificare la prossima estate, anche se il programma non è ancora stato definito in ogni dettaglio. Le prime indicazioni, però, delineano già un calendario internazionale ricco di spunti e di sfide di alto livello. Secondo le ultime indiscrezioni, tra fine luglio e inizio agosto i nerazzurri voleranno tra Australia e Hong Kong per una tournée che avrà anche un forte richiamo mediatico. In Oceania, infatti, potrebbero andare in scena due grandi classici del calcio italiano, con Juventus e Milan coinvolte nello stesso tour. Un contesto insolito, ma affascinante, che porterà il derby d’Italia e altre sfide di cartello dall’altra parte del mondo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Articoli correlati Tournée Inter, il piano estivo tra Germania e Australia con vista derbydi Redazione Inter News 24Tournée Inter, i nerazzurri preparano un precampionato internazionale che toccherà l’Europa e l’Oceania, con una sfida di... Juve, un'estate... dell'altro mondo: tournée tra Hong Kong e Australia, con tre amichevoli (c'è l'Inter)Basta Germania, basta quartier generale a Herzogenaurach: dopo due stagioni in casa Adidas, la Juventus torna a volare fuori dall’Europa per la...