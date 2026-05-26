Inter di Chivu quasi perfetta Condò | I due trofei valgono un bel 9 | i risultati e qualità di gioco

L’Inter di Chivu ha ottenuto una vittoria quasi perfetta, secondo Condò. I risultati ottenuti e la qualità del gioco sono stati valutati con un voto 9. La squadra ha conquistato due trofei, confermando un livello superiore nelle competizioni recenti. Chivu ha guidato la squadra in modo efficace, contribuendo alla conquista dei titoli. Nessun dettaglio sulle modalità di vittoria o sui singoli risultati è stato specificato.

di Andrea Greco . Segui gli aggiornamenti sui nerazzurri. Tra le pagine dell’edizione odierna del Corriere della Sera, Paolo Condò, giornalista sportivo di grandissima esperienza, ha stilato il pagellone della Serie A 2025-26. L’analisi ha premiato in maniera netta l’incredibile percorso dell’ Inter, assegnando un sontuoso 9 dopo il Doblete stagionale. Un voto ampiamente meritato che certifica il dominio assoluto impresso dai meneghini in questa stagione sportiva. LEGGI ANCHE: ultimissime Inter PAGELLONE – « I due trofei nazionali più importanti, scudetto e Coppa Italia, valgono all’Inter un bel 9 che tiene assieme i risultati con la qualità del gioco. 🔗 Leggi su Internews24.com

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