L’Inter ha conquistato due trofei in questa stagione e il commento di un suo rappresentante è stato che se li è meritati. Nel frattempo, l’allenatore di un’altra squadra ha annunciato di non partecipare a un derby previsto alle 12:30, senza fornire ulteriori spiegazioni. La notizia arriva da fonti sportive e riguarda le dichiarazioni di due protagonisti del calcio italiano.

2026-05-13 23:51:00 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Tuttosport: ROMA – “L’Inter ha vinto due trofei quest’anno, ce lo siamo meritati”. Così, ai microfoni di Mediaset, il tecnico dell’Inter Cristian Chivu, fresco vincitore anche della Coppa Italia dopo aver festeggiato lo Scudetto con largo anticipo, commenta il successo all’Olimpico contro la Lazio: “ È stata una buona stagione, siamo tutti felici per tutto ciò che abbiamo superato questi anni, per i tifosi e la società che ci ha sempre supportato. Nuovo ciclo? Ci godiamo quanto di buono fatto quest’anno: abbiamo vinto il campionato, la Coppa Italia. Non è mai facile portare a buon fine una stagione del genere.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – Chivu gongola: “L’Inter si gode due trofei meritati”. Sarri senza freni: “Derby? Alle 12:30 non vengo”

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