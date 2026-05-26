Il difensore dell'Inter si è recato in Olanda per sottoporsi a una risonanza in seguito a un infortunio subito contro il Bologna. I risultati preliminari indicano un possibile recupero anticipato rispetto alle attese, alimentando un certo ottimismo tra i medici. La sua presenza in vista del Mondiale non è ancora certa, ma le valutazioni continueranno nei prossimi giorni. La squadra medica sta monitorando attentamente le condizioni del giocatore.

Infortunatosi contro il Bologna, il difensore potrebbe recuperare prima del Mondiale: il ct Koeman valuta la convocazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, De Vrij in Olanda per la risonanza: c'è ottimismo

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