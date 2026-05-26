Inter De Vrij in Olanda per la risonanza | c' è ottimismo

Da gazzetta.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il difensore dell'Inter si è recato in Olanda per sottoporsi a una risonanza in seguito a un infortunio subito contro il Bologna. I risultati preliminari indicano un possibile recupero anticipato rispetto alle attese, alimentando un certo ottimismo tra i medici. La sua presenza in vista del Mondiale non è ancora certa, ma le valutazioni continueranno nei prossimi giorni. La squadra medica sta monitorando attentamente le condizioni del giocatore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Infortunatosi contro il Bologna, il difensore potrebbe recuperare prima del Mondiale: il ct Koeman valuta la convocazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

inter de vrij in olanda per la risonanza c 232 ottimismo
© Gazzetta.it - Inter, De Vrij in Olanda per la risonanza: c'è ottimismo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Calciomercato Inter, De Vrij si gioca il futuro: ultime gare di campionato decisive. C’è ottimismoLe ultime partite di campionato saranno decisive per il futuro di De Vrij con l’Inter.

Calciomercato Inter LIVE: Gasperini chiede Carlos Augusto per Konè, De Vrij dice no al ritorno in OlandaIn questo aggiornamento sul calciomercato dell'Inter, si segnalano le richieste di allenatore e le risposte dei giocatori.

Temi più discussi: Infortunio per De Vrij in Bologna-Inter: Mondiali a rischio? Le condizioni del difensore olandese; De Vrij resta, Pavard torna e riparte subito: le manovre dell'Inter in difesa; Inter, De Vrij ha preso una decisione sul suo futuro: ecco cos’ha chiesto di fare al suo agente; Inter, dal futuro di Mkhitaryan a quello di De Vrij: il punto.

inter de vrij inFuturo Inter, a che punto è il rinnovo di De Vrij? La situazioneStefan De Vrij affronta una settimana decisiva per il suo futuro all'Inter tra la risonanza magnetica per l'infortunio e il vertice con il suo agente ... spaziointer.it

inter de vrij inIn Olanda – De Vrij sostituito ma per precauzione. Boulahrouz: Su di lui si può contareDe Vrij? Speriamo non sia niente di grave e che riesca a recuperare in tempo per il Mondiale. Ieri pomeriggio a Bologna il difensore olandese è stato sostituito per un problema avuto in campo e que ... fcinter1908.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web