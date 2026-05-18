Intelligence e università a Palazzo Dante premiate le tesi sulla sicurezza nazionale
Nella sede istituzionale, sono stati consegnati premi a studenti universitari per le tesi che trattano temi legati alla sicurezza nazionale. L’iniziativa mira a valorizzare il contributo della ricerca accademica in ambito di intelligence e sicurezza, coinvolgendo giovani studiosi e favorendo un dialogo tra il mondo universitario e gli enti preposti alla tutela del Paese. Le tesi premiate affrontano questioni di attualità e analizzano dossier strategici di rilievo nazionale.
La sicurezza nazionale passa anche dalle università, dalla capacità di intercettare competenze nuove, di mettere a sistema la ricerca e avvicinare una generazione di studiosi ai dossier che già oggi pesano sugli equilibri strategici del Paese. Oggi a Palazzo Dante, sede del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, si è svolta la cerimonia di premiazione della settima edizione del premio “Una tesi per la sicurezza nazionale”, l’iniziativa promossa dal Dis per valorizzare i migliori lavori accademici sui temi dell’intelligence e della tutela degli interessi nazionali. A consegnare i riconoscimenti sono stati il direttore generale del Dis, Vittorio Rizzi, il direttore dell’Aise, Giovanni Caravelli, e il direttore dell’Aisi, Bruno Valensise. 🔗 Leggi su Formiche.net
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