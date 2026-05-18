Intelligence e università a Palazzo Dante premiate le tesi sulla sicurezza nazionale

Nella sede istituzionale, sono stati consegnati premi a studenti universitari per le tesi che trattano temi legati alla sicurezza nazionale. L’iniziativa mira a valorizzare il contributo della ricerca accademica in ambito di intelligence e sicurezza, coinvolgendo giovani studiosi e favorendo un dialogo tra il mondo universitario e gli enti preposti alla tutela del Paese. Le tesi premiate affrontano questioni di attualità e analizzano dossier strategici di rilievo nazionale.

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La sicurezza nazionale passa anche dalle università, dalla capacità di intercettare competenze nuove, di mettere a sistema la ricerca e avvicinare una generazione di studiosi ai dossier che già oggi pesano sugli equilibri strategici del Paese. Oggi a Palazzo Dante, sede del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, si è svolta la cerimonia di premiazione della settima edizione del premio “Una tesi per la sicurezza nazionale”, l’iniziativa promossa dal Dis per valorizzare i migliori lavori accademici sui temi dell’intelligence e della tutela degli interessi nazionali. A consegnare i riconoscimenti sono stati il direttore generale del Dis, Vittorio Rizzi, il direttore dell’Aise, Giovanni Caravelli, e il direttore dell’Aisi, Bruno Valensise. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Intelligence e università, a Palazzo Dante premiate le tesi sulla sicurezza nazionale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Intelligence, premiati a Palazzo Dante i vincitori delle tesi sulla sicurezza nazionaleSette giovani laureati, sette ricerche, un unico filo conduttore: mettere il sapere universitario al servizio della sicurezza nazionale, con idee,... Intelligence, IA e sicurezza nazionale. Le sfide all’orizzonte secondo RizziL’intelligenza artificiale non è un orizzonte da subire, ma una trasformazione da governare. Intelligence, premiati a Palazzo Dante i vincitori delle tesi sulla sicurezza nazionaleSette giovani laureati, sette ricerche, un unico filo conduttore: mettere il sapere universitario al servizio della sicurezza nazionale, con idee, ... iltempo.it L'Intelligence premia le migliori tesi di laurea sulla sicurezzaSi è svolta oggi a Palazzo Dante a Roma - sede degli 007 - la cerimonia di premiazione della sesta edizione del premio 'Una tesi per la sicurezza nazionale', promosso dal Dipartimento delle ... ansa.it