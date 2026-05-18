Intelligence premiati a Palazzo Dante i vincitori delle tesi sulla sicurezza nazionale
A Palazzo Dante si sono svolte le premiazioni per le tesi sulla sicurezza nazionale, durante le quali sette giovani laureati sono stati riconosciuti per le loro ricerche. Ognuno di loro ha presentato un elaborato che affronta temi legati alla tutela del paese, utilizzando conoscenze e strumenti specifici. Le tesi, tutte incentrate sulla sicurezza, hanno evidenziato come il mondo universitario possa contribuire a interpretare le trasformazioni sociali e strategiche attuali.
Sette giovani laureati, sette ricerche, un unico filo conduttore: mettere il sapere universitario al servizio della sicurezza nazionale, con idee, competenze e strumenti capaci di leggere le trasformazioni del nostro tempo. Si è svolta oggi a Palazzo Dante la cerimonia di premiazione della VII edizione del Premio “Una tesi per la sicurezza nazionale”, iniziativa promossa dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) con l'obiettivo di avvicinare i giovani al mondo dell'Intelligence e di promuovere lo studio delle tematiche strategiche per la tutela degli interessi nazionali. Inaugurato nel 2014, il Premio si è confermato nel tempo una delle principali iniziative dell'Intelligence italiana per la promozione della cultura della sicurezza. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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