Intelligence premiati a Palazzo Dante i vincitori delle tesi sulla sicurezza nazionale

A Palazzo Dante si sono svolte le premiazioni per le tesi sulla sicurezza nazionale, durante le quali sette giovani laureati sono stati riconosciuti per le loro ricerche. Ognuno di loro ha presentato un elaborato che affronta temi legati alla tutela del paese, utilizzando conoscenze e strumenti specifici. Le tesi, tutte incentrate sulla sicurezza, hanno evidenziato come il mondo universitario possa contribuire a interpretare le trasformazioni sociali e strategiche attuali.

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