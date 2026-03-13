Nessun tutor sull' asse attrezzato installati solo apparecchi di rilevamento del traffico

Lungo l'asse attrezzato che collega Pescara a Chieti, non sono stati installati dispositivi tutor per il controllo elettronico della velocità. Al momento, sono presenti esclusivamente apparecchi di rilevamento del traffico. La strada non dispone di sistemi specifici per monitorare la velocità dei veicoli attraverso tecnologie di controllo elettronico.

Fasullo un messaggio che è diventato virale nelle chat e che indicava l'installazione di due tutor per il controllo elettronico della velocità Nessun dispositivo tutor utile per il controllo elettronico della velocità è stato installato lungo l'asse attrezzato che collega Pescara a Chieti.Dunque non corrisponde al vero un messaggio che è diventato virale nelle chat in questi giorni. Questo il contenuto del messaggio: «A titolo informativo si porta a conoscenza che nel raccordo autostradale 12 (Asse Attrezzato) in direzione Pescara sono stati installati n° 2 portati tutor per rilevamento velocità media a distanza di 500 mt. l'uno dall'altro. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

