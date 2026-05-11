Nella regione Lombardia, la Polizia Stradale ha effettuato un intervento con autovelox e sistemi Tutor per controllare la velocità dei veicoli in circolazione. Sono stati verificati i dispositivi di rilevamento della velocità e sono state contestate multe a chi ha superato i limiti consentiti. Per chi desidera contestare una multa, è possibile farlo se si dimostra che l’autovelox non era omologato o funzionante correttamente. Le sanzioni prevedono multe e, in alcuni casi, punti sulla patente.

? Punti chiave Come si può contestare una multa se l'autovelox non è omologato?. Quali sanzioni scattano per chi supera i limiti di velocità?. Perché il Codacons contesta la validità dei nuovi controlli in Lombardia?. Cosa bisogna fare entro il 15 maggio per evitare sanzioni pesanti?.? In Breve Eccesso di velocità causa 3 morti su 10 tra i decessi stradali totali.. Autovelox riducono incidenti mortali tra il 15% e il 26% secondo Unifi.. Obbligo cambio gomme estive entro il 15 maggio e targa monopattini dal 16.. Codacons contesta validità multe per mancanza decreto omologazione Ministero Infrastrutture.. La Polizia Stradale intensifica i controlli sulla rete stradale e autostradale lombarda da lunedì 11 a domenica 17 maggio 2026, schierando dispositivi mobili e sistemi fissi per monitorare il rispetto dei limiti di velocità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lombardia, blitz della Polizia Stradale: autovelox e Tutor in azione

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