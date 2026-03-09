Inseguimento a Torino Centro | ragazzo in auto rischia di investire i passanti e percorre strade contromano ma alla fine viene arrestato

Una giornata di domenica 1 marzo 2026 a Torino si è conclusa con l’arresto di un giovane di 21 anni dopo un inseguimento nel centro cittadino. L’uomo, alla guida di un’auto, ha percorso strade contromano e rischiato di investire passanti, prima di essere fermato dalle forze dell’ordine. L’intera operazione si è svolta nelle vie più trafficate della città.

Un inseguimento per le vie del centro di Torino si è concluso con l'arresto di un italiano di 21 anni la mattina di domenica 1 marzo 2026. Il ragazzo, al volante di un'auto, aveva ignorato l'alt di una pattuglia della polizia di Stato e aveva rischiato di investire alcuni passanti. Dopo avere raggiunto la vettura, gli agenti hanno intimato nuovamente l'alt al conducente che, al contrario, ha aumentato improvvisamente la velocità in direzione di via Po e percorrendo anche alcune strade contromano. La sua corsa di è conclusa in piazza Carlo Emanuele II, quando le pattuglie delle volanti lo hanno sostanzialmente accerchiato impedendogli ulteriori tentativi di fuga. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

