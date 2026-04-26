Carabinieri e polizia presidiano il centro storico scattano le sanzioni ai posteggiatori abusivi

Da cataniatoday.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni fine settimana, le forze dell’ordine effettuano controlli nel centro storico e nelle aree più frequentate durante il weekend. Questa volta, carabinieri e polizia hanno presidiato le zone, contestando sanzioni ai posteggiatori abusivi che operano senza autorizzazione. I controlli si sono concentrati sulla tutela degli spazi pubblici e sulla repressione delle attività illegali di parcheggio. Nessuna informazione è stata fornita sui numeri specifici delle sanzioni o sui dettagli delle operazioni.

Come ogni fine settimana, la questura ha effettuato i consueti controlli in centro storico e nelle zone maggiormente frequentate nel weekend. Sono stati realizzati presidi e posti controllo in piazza Bellini, via Sangiuliano, via Coppola, piazza Università, piazza Scammacca, via Vittorio Emanuele.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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