Il Majorana trionfa al Global Schools Prize 2026 | premiata l’innovazione con l’IA
L’Iiss Ettore Majorana di Brindisi ha vinto il premio nella categoria “Trasformazione tramite l’IA” al Global Schools Prize 2026, un riconoscimento promosso dalla Varkey Foundation. La competizione premia le scuole più innovative e con maggior impatto a livello globale, con una premiazione che prevede un premio di un milione di dollari. Il riconoscimento viene attribuito per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale come strumento di innovazione educativa.
L’Iiss Ettore Majorana di Brindisi è vincitore nella categoria “Trasformazione tramite l’IA” nell’ambito del Global Schools Prize 2026 da un milione di dollari USA, un’iniziativa della Varkey Foundation che celebra le scuole più innovative e d’impatto al mondo, impegnate a ripensare l’istruzione.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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