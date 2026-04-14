Diana Bracco premiata alla carriera per ' Leadership & Innovazione'

Diana Bracco è stata premiata con un riconoscimento alla carriera per il suo ruolo nel settore della leadership e dell'innovazione. La cerimonia si è svolta a Milano e ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti del mondo economico e industriale. Il premio viene assegnato ogni anno a persone che si sono distinte per il loro contributo professionale e le performance nel campo. La premiazione ha attirato l’attenzione di diversi media e pubblico presente.

Milano, 14 apr. (Adnkronos) - Diana Bracco vince il premio alla carriera 'Leadership & Innovazione', riconoscimento istituito dal Comitato imprenditoria femminile della Camera di commercio di Cremona-Mantova-Pavia, in collaborazione con l'università degli studi di Pavia, nato per celebrare figure che hanno saputo coniugare visione imprenditoriale, impegno civile e promozione del talento femminile. "Il premio alla carriera 'Leadership e Innovazione 2026' va a Diana Bracco per essersi distinta nel campo dell'innovazione, nella valorizzazione del talento femminile, nella responsabilità sociale d'impresa e per il contributo al progresso economico", recita la motivazione del premio, conferito all'imprenditrice nell'ambito del Forum imprenditoria femminile 'Nuove frontiere della leadership: donne che cambiano il mondo'.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Diana Bracco premiata alla carriera per 'Leadership & Innovazione' Leggi anche: Ricerca, Diana Bracco: "Più donne nelle Stem per guidare l'Ia in sanità" Leggi anche: La Russa inaugura mostra su scienziate italiane: "Grazie a lungimiranza Diana Bracco"