Il Comune di Acireale ottiene 260 mila euro per nuovi arredi didattici negli asili nido

Il Comune di Acireale ha ricevuto un finanziamento di 260 mila euro destinato all’acquisto di nuovi arredi per gli asili nido comunali. La somma sarà utilizzata per migliorare gli spazi dedicati ai bambini e aggiornare le dotazioni presenti nelle strutture. L’obiettivo è rendere gli ambienti più funzionali e adeguati alle esigenze dei piccoli utenti. Il finanziamento è stato ufficialmente assegnato dall’ente competente in materia di fondi pubblici.

Il comune Acireale ottiene un finanziamento da 260mila euro per migliorare gli arredi degli asili nido comunali. Le risorse arrivano dal Programma nazionale “Scuola e Competenze” 2021–2027, promosso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e sostenuto dai fondi europei Fesr. I fondi saranno.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Arredi didattici innovativi per asili nido e scuole dell’infanzia: pubblicate le graduatorie per 150 milioni di euroIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso note oggi le graduatorie relative ai finanziamenti per l’acquisto di arredi didattici innovativi... Fondi Pnrr: il Comune intercetta 330 mila euro per i tre nuovi asili nidoFRANCAVILLA FONTANA - Il Comune di Francavilla Fontana ha ottenuto un finanziamento di 330 mila euro per l'acquisto di arredi didattici innovativi... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Acireale, fino a 3mila euro per il contributo all'affitto destinato alle famiglie; Acireale (CT). Al via il corso di aggiornamento sul condominio, uno sguardo tra norma penale, ingegneria, assemblee e intelligenze artificiali; Rottamazione tributi, trafile burocratiche ad Acireale; Dalla gestione delle emergenze territoriali, dopo Niscemi, alle tecnologie di videosorveglianza e sicurezza urbana: il 14mo Forum Regionale della Polizia Locale ad Acireale, Gruppo Maggioli. Truffa del badge al comune di Acireale, 62 indagatiAcireale (askanews) – Assenteisti recidivi al comune di Acireale sono stati denunciati per truffa ai danni di ente pubblico e falsa attestazione di presenza in servizio sul luogo di lavoro.62 ... affaritaliani.it Acireale, il Tar accoglie il ricorso: stop al progetto del depuratore di San GirolamoStop al progetto del depuratore consortile in località San Girolamo, individuata dall’ex commissario per la depurazione Rolle. Il Tribunale Amministrativo ... catania.gds.it Comune di Acireale è su Consiglicloud! Potrai seguire la diretta streaming su Facebook o su https://acireale.consiglicloud.it o guardarlo comodamente al termine dei lavori dalla sezione Archivio - facebook.com facebook