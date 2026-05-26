Inglese storie e musica per bambini | l' evento gratuito a Novara e come prenotare
A Novara si tiene un evento gratuito dedicato ai bambini, con attività che combinano storie e musica per favorire l'apprendimento dell'inglese. L'iniziativa si svolge nel pomeriggio e prevede sessioni interattive rivolte ai più giovani. È possibile prenotare i posti tramite un metodo indicato nel sito ufficiale dell'organizzazione. L'evento mira a coinvolgere i bambini in attività educative e ricreative, senza scopo di lucro.
A Novara un pomeriggio di attività per bambini incentrato sull'apprendimento della lingua inglese attraverso la musica. Venerdì 29 maggio la sede di Kids&Us Novara Centro, in viale Dante Alighieri 55, ospita un evento gratuito organizzato in collaborazione con la scuola di musica Dedalo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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