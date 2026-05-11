Laboratori artistici e scienza per bambini | l' evento gratuito in Triennale per il weekend

Sabato 23 maggio, presso la Triennale, si svolgerà un evento gratuito rivolto ai bambini all’interno dello spazio dedicato alle famiglie. L’iniziativa prevede laboratori artistici e attività scientifiche pensate per i più giovani, offrendo loro l’opportunità di partecipare a esperienze pratiche e creative. L’evento si svolge nel fine settimana e mira a coinvolgere i bambini in attività educative e ludiche in un ambiente pubblico e accessibile.

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