Laboratori artistici e scienza per bambini | l' evento gratuito in Triennale per il weekend

Da milanotoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 23 maggio, presso la Triennale, si svolgerà un evento gratuito rivolto ai bambini all’interno dello spazio dedicato alle famiglie. L’iniziativa prevede laboratori artistici e attività scientifiche pensate per i più giovani, offrendo loro l’opportunità di partecipare a esperienze pratiche e creative. L’evento si svolge nel fine settimana e mira a coinvolgere i bambini in attività educative e ludiche in un ambiente pubblico e accessibile.

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Sabato 23 maggio in Triennale, all'interno dello spazio dedicato alle famiglie, arriva un’esperienza creativa dedicata ai più piccoli. Il progetto 'I colori raccontano storie per nutrire la biodiversità' è pensato per esplorare un nuovo capitolo dedicato all’acqua e al suo legame con l’ambiente e.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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