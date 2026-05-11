Laboratori artistici e scienza per bambini | l' evento gratuito in Triennale per il weekend
Sabato 23 maggio, presso la Triennale, si svolgerà un evento gratuito rivolto ai bambini all’interno dello spazio dedicato alle famiglie. L’iniziativa prevede laboratori artistici e attività scientifiche pensate per i più giovani, offrendo loro l’opportunità di partecipare a esperienze pratiche e creative. L’evento si svolge nel fine settimana e mira a coinvolgere i bambini in attività educative e ludiche in un ambiente pubblico e accessibile.
Sabato 23 maggio in Triennale, all'interno dello spazio dedicato alle famiglie, arriva un’esperienza creativa dedicata ai più piccoli. Il progetto 'I colori raccontano storie per nutrire la biodiversità' è pensato per esplorare un nuovo capitolo dedicato all’acqua e al suo legame con l’ambiente e.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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