Torna Ricomincio dalle Storie festival gratuito dello storytelling per bambini e ragazzi

Da napolitoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 22 al 24 maggio 2026, San Giorgio a Cremano ospiterà la quinta edizione di Ricomincio dalle Storie, un festival dedicato allo storytelling per bambini e ragazzi. L'evento si svolgerà tra Villa Falanga, Villa Bruno, la Libreria La Bottega delle Parole e la Biblioteca comunale “Giovanni Alagi”. L’iniziativa è gratuita e coinvolgerà diverse location della città, offrendo momenti di narrazione e attività legate ai più giovani.

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Dal 22 al 24 maggio 2026 San Giorgio a Cremano torna a trasformarsi in una città delle storie. Tra Villa Falanga, Villa Bruno, la Libreria La Bottega delle Parole e la Biblioteca comunale “Giovanni Alagi”, arriva la quinta edizione di Ricomincio dalle Storie, il festival gratuito dello.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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