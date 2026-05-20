Infezioni sessualmente trasmissibili in crescita tra i giovani | lo Spallanzani forma gli studenti
L'istituto nazionale per le malattie infettive "Lazzaro Spallanzani" di Roma è protagonista della European Testing Week – Settimana europea del test, avviata martedì 19 maggio. L'iniziativa, che si concluderà lunedì 26 maggio, punta a sensibilizzare i giovani sulle infezioni sessualmente. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Syphilis | effects of sexually transmitted diseases | form 4 cre notes
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