Industria il monito di Orsini | Se non faremo scelte coraggiose la perderemo

L'industria avverte: senza scelte coraggiose rischia di perdere terreno. Orsini sottolinea che bisogna agire subito, perché le sfide attuali richiedono responsabilità condivisa. Se non si interviene, si compromettono le future opportunità di crescita e sviluppo. La richiesta è di decisioni decise per affrontare i cambiamenti in atto nel settore.

(Adnkronos) – “Le sfide che dobbiamo affrontare richiedono a tutti noi un senso di responsabilità comune, forte e condiviso. Una responsabilità che riguarda le istituzioni e le forze politiche, le associazioni d’impresa e i sindacati: l’intera società. Perché se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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